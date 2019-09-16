У Рудках на Львівщині внаслідок ДТП загинув 29-річний водій вантажівки

Унаслідок ДТП загинув 29-річний водій вантажівки

Дорожньо-транспортна пригода сталась у неділю, 15 вересня, у місті Рудки Самбірського району. Близько 20:30 на автодорозі Львів – Самбір – Ужгород у Рудках вантажний автомобіль Volvo з’їхав із проїжджої частини та перекинувся. Унаслідок ДТП водій вантажівки отримав травми несумісні з життям та загинув на місці події.

«Як попередньо встановили правоохоронці, водій вантажного автомобіля Volvo, 29-річний житель одного з сіл Золочівського району, не впорався з керуванням – автомобіль з’їхав з проїжджої частини та перекинувся. Внаслідок ДТП чоловік отримав тілесні ушкодження, від яких помер на місці події», – повідомили у відділі комунікації Головного управління Нацполіції Львівщини.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП, відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

До слова, за інформацією поліції області, за минулу добу на автодорогах Львова та області сталось 60 дорожньо-транспортних пригод, п’ять із них – із потерпілими. Внаслідок ДТП дві особи загинули, ще четверо – отримали тілесні ушкодження.