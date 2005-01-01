У Самборі на місці пожежі рятувальники виявили тіло літньої жінки

У м. Самбір у середу, 21 березня, після пожежі, що виникла у квартирі на першому поверсі триповерхового житлового будинку на вул. Франка виявили тіло 85-річної загиблої власниці помешкання.

Повідомлення про пожежу, яка виникла о 15:00 до Служби порятунку «101» надійшло о 16:13. На місці події рятувальники виявили, тіло загиблої та встановили, що вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 1 м2, повідомило Головне управління ДСНС у Львівській області.

Обставини події встановлюються.