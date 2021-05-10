У вантажівці 54-річного поляка виявили понад 1500 пачок сигарет

Громадянин Польщі намагався вивезти з України понад 1500 пачок контрабандних сигарет у вантажівці. Прикордонники виявили та конфіскували товар, який був схований в алюмінієвих бортах автомобіля.

Як повідомили прикордонники, вантажівка Mercedes під керуванням 54 річного громадянина Польщі прибула до пункту пропуску «Шегині» зранку неділі, 9 травня.

«Водій із впевненістю хотів якнайшвидше пройти всі формальності та попрямувати до Польщі, однак оперативні співробітники Львівського прикордонного загону мали інформацію про імовірне незаконне переміщення товарів у цій вантажівці», – повідомили у Львівському прикордонному загоні.

Під час огляду вантажівки прикордонники виявили приховані пачки сигарет. Цигарки були заховані у бортових перегородках причепа.

Водій заховав пачки сигарет у бортові перегородки вантажівки

Зі сховків прикордонники дістали 1536 пачок сигарет різних торгових марок, без марок акцизного збору України. Сигарети вилучили.