У «Шегинях» затримали польського контрабандиста з сигаретами у вантажівці
54-річний водій заповнив цигарками алюмінієві блоки вантажівки
Громадянин Польщі намагався вивезти з України понад 1500 пачок контрабандних сигарет у вантажівці. Прикордонники виявили та конфіскували товар, який був схований в алюмінієвих бортах автомобіля.
Як повідомили прикордонники, вантажівка Mercedes під керуванням 54 річного громадянина Польщі прибула до пункту пропуску «Шегині» зранку неділі, 9 травня.
«Водій із впевненістю хотів якнайшвидше пройти всі формальності та попрямувати до Польщі, однак оперативні співробітники Львівського прикордонного загону мали інформацію про імовірне незаконне переміщення товарів у цій вантажівці», – повідомили у Львівському прикордонному загоні.
Під час огляду вантажівки прикордонники виявили приховані пачки сигарет. Цигарки були заховані у бортових перегородках причепа.
Водій заховав пачки сигарет у бортові перегородки вантажівки
Зі сховків прикордонники дістали 1536 пачок сигарет різних торгових марок, без марок акцизного збору України. Сигарети вилучили.