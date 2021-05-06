Понад 37 тис. пачок сигарет перевозив мешканець Чернівецької області в автомобілі Renault Master, хоча він не знав, що перевозить контрабанду

Мостиський районний суд Львівщини визнав винним та оштрафував на 85 тис. грн львівського підприємця Романа Букартика, який придбав незаконно виготовлені 37,5 тис. пачок сигарет та хотів переправити контрабанду до Польщі.

Як вказано у вироку суду за 28 квітня, 2 лютого львів’янин Роман Букартик придбав у Судовій Вишні 37,5 тис. пачок сигарет «NZ Gold» без акцизних марок. Того ж дня він приховав сигарети в вантажному відсіку авто Renault Master, яке він орендував, та планував переправити їх до Польщі. Через сімейні обставини Роман Букартик відклав поїздку на кілька днів і, щоб не сплачувати орендну плату за користування авто, повернув його власнику. Він не розповів своєму знайомому, що в автомобілі приховані 37,5 тис. пачок сигарет.

Через два дні власник авто здав його іншому чоловіку для разової поїздки за кордон. 5 лютого у пункті пропуску «Шегині – Медика» прикордонники виявили у автомобілі приховані сигарети. Тоді митники повідомляли, що це найбільша партія контрабандних сигарет, вилучених у 2021 році.

За кермом авто був 50-річний мешканець Чернівецької області, проте під час слідства з’ясували, що сигарети належали Роману Букартику, який і хотів переправити їх до Польщі.

Роман Букартик є керівником та власником ТзОВ «Транс логістик гроуп», що спеціалізується на вантажному автомобільному транспорті та торгівлі авто.

Під час судового розгляду Роман Букартик повністю визнав свою провину та уклав угоду про визнання винуватості з прокурором. Дослідивши матеріали справи, суддя Світлана Гіряк визнала Романа Букартика винним у порушенні ст.204 ККУ (Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів). Його оштрафували на 85 тис. грн з конфіскацією та знищенням сигарет.