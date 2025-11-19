Віталій Биков очолює Шепетівський водоканал з 2014 року

Шепетівський міськрайонний суд визнав винним у службовій недбалості 51-річного Віталія Бикова – директора місцевого водоканалу та чинного депутата міської ради. Під час купівлі службового транспорту посадовець не перевірив ринкову вартість мікроавтобусів і переплатив понад пів мільйона гривень. За це його оштрафували на 42 500 грн.

Як йдеться у вироку від 17 листопада, влітку 2023 року Віталій Биков організував три закупівлі мікроавтобусів марок Opel Vivaro та Renault Trafic для Шепетівського водоканалу. Усі договори були укладені за цінами, що суттєво перевищували реальну вартість автомобілів. Так, посадовець допустив переплату з бюджету 536 тис. грн.

Слідство встановило, що директор мав можливість перевірити ринкові ціни, однак цього не зробив, чим завдав збитків підприємству. Під час розгляду справи Биков, який за сумісництвом є депутатом Шепетівської міськради VIII скликання, уклав із прокурором угоду про визнання провини.

Суддя Світлана Козачук визнала посадовця винним у службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 КК Україн) й призначила 42 500 грн штрафу. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Додамо, що Віталій Биков народився 31 травня 1974 року в Шепетівці. Має економічну освіту: закінчив Хмельницький приватний інститут бізнесу, а пізніше – Хмельницький економічний університет, де здобув кваліфікацію спеціаліста з обліку та аудиту. Понад двадцять років працював у Шепетівському підприємстві теплових мереж, де пройшов шлях від диспетчера до головного економіста. У 2014 році очолив Шепетівське комунальне підприємство водопровідно-каналізаційного господарства.