Хмельницький міськрайонний суд виніс вирок підполковнику за недбале ставлення до військової служби. Обвинувачений уклав договір із місцевою фірмою про ремонт службового автомобіля, який був пошкоджений внаслідок російського обстрілу. Компанія робіт не виконала, проте їй все одно заплатили майже 570 тис. грн. За службову недбалість військовослужбовцю призначили рік іспитового терміну.

Як йдеться у вироку суду від 29 жовтня, у грудні 2024 року підполковник, який тимчасово виконував обовʼязки командира однієї з військових частин Хмельниччини, уклав договір із ТОВ «Гранд Мотор» про проведення поточного ремонту автомобіля Toyota Land Cruiser. На роботи передбачили 569 571 грн.

За даними слідства, офіцер не проконтролював виконання ремонту і перерахував підприємству всю суму, хоча умови договору виконані не були. Це завдало військовій частині збитки на понад пів мільйона гривень.

Обвинувачений повністю визнав свою провину та розкаявся. Суд урахував ті факти, що він позитивно характеризується за місцем служби, є учасником бойових дій, нагороджений орденами Богдана Хмельницького ІІІ та ІІ ступеню, відзнакою «Воєнний хрест», нагрудним знаком «Срібний хрест» тощо.

Суддя Сергій Марцинкевич визнав офіцера винним у недбалому ставленні до військової служби (ч. 4 ст. 425 КК України), проте замість реального покарання призначив рік іспитового терміну. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.