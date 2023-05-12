У 1930-ті поряд із селом Пивовариха була розташована спецзона НКВС, де розстріляли близько 17 тис. людей

У селі Пивовариха поблизу Іркутська у Східному Сибіру РФ, на місці поховання жертв масових репресій 1930-х років в СРСР, демонтовано пам'ятник полякам і хрест на честь литовських жертв радянського терору. Про це заявив у п'ятницю, 12 травня, посол Польщі у Росії Кшиштоф Краєвський, інформує «Польське радіо».

Він додав, що приводом для цього стала реорганізація алей на меморіальному місці.

Краєвський запевнив, що на ситуацію відреагують посольство Польщі в Москві та генконсульство Польщі в Іркутську.

Місцеві правозахисники виданню «Тайга» повідомили, що пам’ятники розстріляним полякам і литовський хрест несподівано почали нібито «заважати проходу чиновників».

Як повідомляється, у 2015 році з ініціативи Польської культурної автономії Ogniwo та консульства в Іркутську у селі Пивовариха встановлено пам’ятник польським жертвам репресій — плиту із зображенням фігури, що плаче. Литовський пам'ятник мав форму чотириметрового дерев'яного хреста.

У 1930-ті поряд із селом Пивовариха знаходилася спецзона НКВС, де розстрілювали політв’язнів. Дослідники оцінюють кількість убитих у 15-17 тис. осіб. Масові поховання знайшли лише восени 1989 року за сприяння УКДБ, прокуратури та місцевих науковців.

У сучасній Росії село Пивовариха стало першим місцем масових поховань жертв сталінських репресій, якому офіційно надано статус кладовища.