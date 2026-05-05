У Солонці біля Львова відкрили новий сервісний центр МВС
Звертатися в центр можна вже з середи, 6 травня
У Солонці біля Львова відкрили оновлений сервісний центр МВС, що працює у форматі «єдиного простору». Сервісний центр в новому приміщенні, що відповідає вимогам безбар’єрності, працює на вул. Стрийській, 31б, повідомляє пресслужба Головного сервісного центру МВС.
Із середи, 6 травня, в оновленому сервісному центрі МВС №4649 громадяни можуть отримати основні адміністративні послуги, серед яких:
реєстрацію та перереєстрацію транспортних засобів;
обмін та відновлення посвідчення водія;
замовлення номерних знаків;
інші послуги сервісних центрів МВС.
У пресслужбі ГСЦ МВС додають, що новий центр облаштований відповідно до державних будівельних норм і повністю відповідає вимогам безбар’єрності.