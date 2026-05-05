Центр починає роботу з відвідувачами 6 травня

У Солонці біля Львова відкрили оновлений сервісний центр МВС, що працює у форматі «єдиного простору». Сервісний центр в новому приміщенні, що відповідає вимогам безбар’єрності, працює на вул. Стрийській, 31б, повідомляє пресслужба Головного сервісного центру МВС.

Із середи, 6 травня, в оновленому сервісному центрі МВС №4649 громадяни можуть отримати основні адміністративні послуги, серед яких:

реєстрацію та перереєстрацію транспортних засобів;

обмін та відновлення посвідчення водія;

замовлення номерних знаків;

інші послуги сервісних центрів МВС.

У пресслужбі ГСЦ МВС додають, що новий центр облаштований відповідно до державних будівельних норм і повністю відповідає вимогам безбар’єрності.