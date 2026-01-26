Шторм накрив 17 штатів та може зачепити 160 млн американців

У неділю, 25 січня, у США почався сніговий шторм «Ферн», через який влада скасувала понад 10 тис. авіарейсів. Через бурю понад мільйон споживачів у країні залишилися без електроенергії, повідомило у понеділок, 26 січня, агентство Reuters.

Сильні снігопади охопили східні та південні штати США. Станом на близько 21:00 25 січня без електропостачання залишилися понад мільйон американців. Наймасштабніші відключення зафіксували у Теннессі – понад 330 тис. споживачів без світла. Понад 100 людей зіткнулися з відключеннями у Міссісіпі та Луїзіані.

Президента США Дональд Трамп назвав шторм «історичним» та ухвалив оголошення надзвичайного стану у 12 штатах – Південній Кароліні, Вірджинії, Теннессі, Джорджії, Північній Кароліні, Мериленді, Арканзасі, Кентуккі, Луїзіані, Міссісіпі, Індіані та Західній Вірджинії. Загалом про надзвичайний стан через погодні умови оголосили 17 штатів та округ Колумбія.

Через шторм близько 10 800 рейсів у країні, запланованих на 26 січня, скасували. До слова, у суботу через погіршення погодних умов скасували понад 4000 рейсів.

За даними синоптиків, снігова буря може торкнутися понад 160 млн американців. Через негоду можливі масштабні та тривалі перебої з електропостачанням та роботою транспортних сполучень. Мешканців штатів, які охопив шторм, застерігають щодо можливого пошкодження чи падіння дерев, а також небезпечні умови.