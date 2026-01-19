На плюсову погоду чекати ще не варто, але морози будуть трохи меншими

Орієнтовно до четверга, 22 січня, температура повітря в Україні буде такою ж, як зараз – з морозами до -18 градусів. Проте вже з п’ятниці, 23 січня, можливе послаблення морозів, розповіла в ефірі Українського медіацентру начальниця відділу взаємодії з медіа «Укргідрометцентру» Наталя Птуха.

«До 22-го по північних областях, також на Вінниччині нічні мінуси залишаються в межах 12–17 градусів морозу, подекуди по північно-східних областях – Чернігівщина, Сумщина – може спускатися до 20. В денні години по північних областях температура все ще 6–11 морозу зберігається, решта областей – вночі 8–13, а в денні години – 3–8 морозу», – повідомила Наталя Птуха.

Дещо тепліше буде в Закарпатській області та на крайньому півдні країни – там денні максимуми будуть близько нуля градусів.

Вже з 22-го січня ситуація почне змінюватися – почнеться потепління, що, водночас, принесе із собою опади. Передусім через атмосферні фронти сніг очікується в західних областях, говорить Наталя Птуха. Згодом опади очікуються і на південному сході країни.

«Через зміни в атмосфері будуть відбуватися і певні підвищення температури. Ми поки не говоримо про тепло, на жаль, але про послаблення морозів. З 23 числа нічні мінімуми по північних областях замість 12–17 будуть вже 5–11 градусів. Денна температура в межах 1–7 морозу», – повідомила Наталя Птуха.

У південних областях та на Закарпатті, за її словами, з 23 січня температура повітря може сягати трьох градусів тепла.

25-27 січня очікується надходження атмосферного циклону в Україну, що принесе збільшення хмарності й опади. Водночас Наталя Птуха нагадує, що це прогноз, що перевищує термін у п’ять днів і він ще потребуватиме уточнення.

Про послаблення морозів наприкінці тижня говорить також синоптикиня Наталка Діденко. Водночас вона попереджає про опади і посилення вітру, а також – про ймовірне повернення сильних морозів на початку лютого.

«Послаблення морозів поєднається з появою опадів та, відповідно, посиленням вітру. А це також для ситуації як на дорогах, як в помешканнях, як в головах та судинах буде некомфортно. Тим паче, що в кінці січня – на початку лютого сильні морози, хай вони сказяться, можуть знову поновитися», – написала вона на своїй фейсбук-сторінці.

На Львівщині буде тепло вдень

Погоду у Львівській області у вівторок, 20 січня, визначатиме північна периферія антициклону з центром над Болгарією, повідомляє Львівський гідрометцентр.

По області очікується мінлива хмарність, вночі та вранці – слабкий туман, на дорогах – ожеледиця. Температура повітря вночі становитиме 13–18 градусів морозу, вдень – від 4 морозу до 1 тепла.

У Львові температура повітря вночі становитиме 13–15 градусів морозу, вдень – 0–2 градуси морозу.