Поліцейські затримали трьох наркоторговців у Стрию

Правоохоронці затримали трьох наркоторговців

У Стрию 13 травня правоохоронці затримали трьох осіб, які торгували наркотиками. Під час санкціонованих обшуків правоохоронці виявили та вилучили наркотичні засоби, а також зброю та боєприпаси. Про це повідомили у відділі комунікації Головного управління Нацполіції Львівщини.

Працівники Стрийського відділу поліції та спецпідрозділу «Корд» 13 травня затримали 48-річного стриянина і двох його спільників віком 39 та 34 роки. Під час проведення санкціонованих обшуків у помешканні старшого з них було виявлено розфасовані для продажу наркотичні засоби, а також зброю та боєприпаси.

Фото ГУ Нацполіції Львівщини

«Було встановлено, що зловмисники діяли впродовж 2018-2019 років. Окрім того, у помешканні одного з них наркозалежні особи, придбавши наркотик, мали можливість відразу його вжити. Також маємо підстави стверджувати, що зловмисники причетні до незаконних дій зі зброєю та боєприпасами», – розповів начальник Стрийського відділу поліції полковник поліції Іван Малиш.

У кримінальному провадженні, відкритому за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України, триває досудове розслідування. Санкція статті передбачає позбавлення волі терміном до десяти років з конфіскацією майна.

За рішенням суду усіх трьох фігурантів взято під варту.