У суботу центром Львова пройде молитовна хода в пам’ять про загиблих воїнів

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Молитовна хода вирушить від Латинської катедри та пройде вулицями Львова

У суботу, 10 листопада, об 11:00 у Латинському кафедральному соборі, що розташований на пл. Катедральній, 1, відбудеться Богослужіння, з нагоди Дня пам’яті воїнів, загиблих в АТО та ОСС. О 12:00 відбудеться молитовна хода Пам’яті та молитва за мир в Україні.

Як повідомили в прес-службі ЛМР, молитовна хода вирушить від Латинського кафедрального собору, і пройде за таким маршрутом: пл. Катедральна — пл. Ринок — вул. Руська — вул. Винниченка, 30а (Храм Стрітення Господнього).

Організатори очікують близько 300 учасників. Із 10:00 до 14:00 ситуативно перекриватимуть вулиці, якими будуть проходити учасники молитовної ходи.