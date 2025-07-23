Борис Репка від «Батьківщини» та Андрій Семенюк від «Свободи»

На засіданні сесії Тернопільської обласної ради 23 липня представник Тернопільської обласної територіальної виборчої комісії оголосив постанову про реєстрацію нових депутатів. До складу обласної ради увійшли Борис Репка від партії «Батьківщина» та Андрій Семенюк від ВО «Свобода».

Нові депутати зайняли вакантні депутатські мандати, згідно з поданням ТВК у межах партійних списків. Додамо, що Тернопільська обласна територіальна виборча комісія Тернопільської області збиралася напередодні сесії 22 липня і зареєструвала нових обранців. Новопризначені депутати замінили Івана Бугая від «Батьківщини» та Марію Чашку від ВО «Свободи».

Представник ВО «Батьківщина» 54-річний Борис Репка – заслужений артист України. Директор та художній керівник Тернопільського обласного академічного драматичного театру імені Шевченка.

Депутат від ВО «Свобода» Андрій Семенюк – приватний підприємець, військовий. У 2020 році балотувався в Тернопільську обласну раду від ВО «Свобода», однак обраний не був.