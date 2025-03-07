Кілька додаткових вихідних школярі матимуть ще й на Великдень

Більшість шкіл Тернопільської міської територіальної громади матимуть тиждень весняних канікул, які розпочнуться з 24 березня. Окрім того, на Великдень учні та педагоги матимуть ще кілька додаткових вихідних. В управлінні освіти та науки Тернопільської міськради зазначили ZAXID.NET, що рішення про дати і тривалість канікул кожна школа приймає самостійно.

За даними заступниці начальника управління освіти і науки міськради Ірина Сум, дати відпочинку дітей навчальні заклади визначили ще у серпні 2024 року. Загалом канікули в школах триватимуть до 30 березня.

«Ситуація із захворюваністю на грип та ГРВІ черед школярів не вплинула на тривалість канікул. Якщо у класі було більше ніж 30% дітей хворих, то керівники навчальних закладів вносили зміни у режим роботи і окремі класи переводили на дистанційну форму навчання. Тобто діти навчалися і якихось прогалин у знаннях немає, відпрацьовувати додатковими уроками чи додатковими днями потреби немає», – зазначила Ірина Сум в коментарі «20 хвилин».

В департаменті освіти Тернопільської ОВА зазначили, що в кожній громаді області самостійно вирішуватимуть, коли в навчальних закладах відбуватимуться канікули. «В нас повна децентралізація і рішення про весняні канікули приймає безпосередньо кожен навчальний заклад окремо. Це затверджують на педагогічній раді. Тобто вони мають навчальні річні плани, де і зазначають канікулярний період. Може бути спільне рішення на всю територіальну громаду, але воно не поширюється на інші територіальні громади», – розповіла начальниця департаменту освіти і науки Тернопільщини Ольга Хома.

Практично в усіх навчальних закладах області весняні канікули теж почнуться з 24 березня і триватимуть до 30 березня. Однак в трьох громадах учні на відпочинок підуть пізніше – з 31 березня по 6 квітня. Це Підволочиська, Козлівська і Васильковецька громади. У Вишнівецькій громаді канікули проведуть з 17 до 22 квітня. Гримайлівська громада – з 2 по 7 квітня. Окрім того, в одній громаді, це Товстенська, весняних канікул не буде взагалі. Це пов’язано з тим, що під час навчального року учні йшли на карантин через велику кількість хворих на грип на ГРВІ.