У ніч на 31 травня патрульні зупинили для перевірки автомобіль Mercedes-Benz, за кермом якого перебував 34-річний місцевий житель. Під час спілкування з водієм з’ясувалося, що він перебуває напідпитку й позбавлений права керувати транспортними засобами на п’ять років. Про це повідомили у прес-службі поліції області.

Подія трапилася під час комендантської години на вулиці Микулинецькій у Тернополі. Близько 01:00 поліцейські зупинили Mercedes-Benz.

«У ході спілкування з 34-річним водієм поліцейські помітили у нього ознаки сп’яніння та запропонували пройти освідування у встановленому законом порядку. Проте він відмовився. У чоловіка також були відсутні документи на право керування автомобілем», – зазначають правоохоронці.

Як згодом з’ясувалося, у травні цього року суд позбавив тернополянина права керувати транспортними засобами на 5 років за водіння у нетверезому стані.

За фактом невиконання судового рішення слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.382 (невиконання судового рішення) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання від штрафу до 3 років позбавлення волі.

Окрім цього, на поліцейські склали на чоловіка протокол за ст. 130 КУпАП (керування транспортними засобами особою у стані алкогольного сп’яніння) та винесли постанову за ст. 126 (керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування транспортними засобами) КУпАП.