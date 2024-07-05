На два авто впали дерева, на які насунулася стіна

У Тернополі під час обвалу підпірної стіни багатоповерхового житлового будинку пошкодження отримали три авто. Стіна обвалилася на вулиці Галицькій. Ніхто з жителів не постраждав. Наразі на місці працюють рятувальники та обслуговуючі і комунальні підприємства.

Обвал на вул. Галицькій стався вранці, коли люди ще перебували в своїх помешканнях. До оперативно-диспетчерської служби надійшло о 06:52 повідомлення про обвал підпірної стіни поруч із житловим будинком. На місце події прибули бійці ДСНС.

Бетонне обгородження сповзло разом з грунтом

«Як з’ясувалося, внаслідок обвалу пошкоджено 3 легкові автомобілі. На один з них впала стіна, два інших пошкоджені деревами. Рятувальники огородили місце події, виконали порізку дерев для розблокування транспортних засобів», – повідомили в ДСНС Тернопільщини в п’ятницю, 5 липня.

Місцеві жителі в коментарях ZAXID.NET припустили, що, ймовірно, обвал міг статися через інтенсивні і сильні дощі, які тривали в Тернополі декілька останніх днів. Наразі ніхто з людей не постраждав. Лише частково зруйнована прибудинкова територія.

На місці події будуть працювати спеціалісти з підприємства, яке звело цей будинок, та обслуговуючої фірми. Працівники ліквідовуватимуть обвал підпірної стіни. Розбиратимуть бетонні блоки, якими раніше скріплювали земляний вал, і наново формуватимуть підпірну стіну будинку.