Будинок зруйнований вщент

На Тернопільщині увечері 2 січня в житловому будинку вибухнув газ. Попередньо відомо про одного постраждалого. Це власник помешкання, його лікарі швидкої допомоги у важкому стані доправили до районної лікарні. На місці події працювали рятувальники та слідчо-оперативна група поліції.

Надзвичайна ситуація сталася в селі Хлопівка Хоростківської громади Чортківського району. Повідомлення про вибух в приватному житловому будинку до рятувальників надійшло о 18:05.

«На місце події направили чергове відділення державної пожежно-рятувальної частини та мобільну оперативну групу рятувального загону. Рятувальники прибувши в село підтвердили факт вибуху без подальшого горіння, в результаті якого житловий будинок був повністю зруйнований», – повідомили в ДСНС Тернопільщини.

Від вибуху дах будинку знесло

На місці події рятувальники виявили травмованого власника будинку. Чоловік перебував у свідомості. Медики його оглянули і з опіками різного ступеня госпіталізували в лікувальний заклад.

Правоохоронці внесли цю подію в ЄРДР, слідчо-оперативна група встановлюватиме точні обставини надзвичайної ситуації. Наразі за повідомленням Служби порятунку, ймовірна причина вибуху – розгерметизація внутрішньої системи газопостачання.