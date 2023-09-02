Зараз на місці працюють фахівці

У центрі Золочева, що на Львівщині, на дорозі утворилася вирва глибиною до шести метрів. Про це у суботу, 2 вересня, на своїй Faceboo-сторінці повідомив міський голова Золочева Ігор Гриньків.

Вирва утворилася під проїжджою частиною в зоні пішохідного переходу на вулиці Січових Стрільців.

«На щастя, ніхто не постраждав, бо в цю порожнину міг би впасти автомобіль. Місто старе, підземні мережі не досліджені...», – написав міський голова Золочева.

Як розповів у коментарі ZAXID.NET Ігор Гриньків, вирву вранці помітили комунальники, місце одразу обгородили, щоб запобігти нещасним випадкам.

«Комунальники вранці побачили на дорозі тріщину, почали з'ясовувати в чому справа, коли впав асфальт, то побачили, що є величезна вирва. В старому місті важко зрозуміти всі підземні комунікації, тому що вони йдуть на дуже величезній глибині. Можливо це одна з недіючих комунікцій, котра була в місті і зараз туди виносить землю. Детальніше зможу сказати пізніше, коли аварійники відпрацюють. Поряд в нас є сквер "Зелений Яр", є унікальна пам'ятка національного значення церква святого Миколая [ред. XVI cт.], колись на тому місці була водойма і звідти йшли комунікації, які вели в русло річки Золочівка», – розповів міський голова Золочева.

Зараз на місці працюють фахівці, вони проводять обстеження. Після цього будуть працювати над ліквідацією аварійної ситуації.