Через два місяці у Розвадові утворилося свіже провалля, постраждали люди

У вівторок, 4 липня, у селі Розвадів, що біля Миколаєва на Львівщині, знову утворилося провалля ґрунту. Земля провалилася під ногами місцевого священика та його дружини, їх з травмами госпіталізували. Техногенна катастрофа в цьому селі виникла два місяці тому після того, як фірма батька голови ЛОВА розпочала розвідувальне буріння газової свердловини поблизу села.

«4 липня 2023 року, більше ніж через два місяці після одноразового прояву грязевого вулканізму в ніч з 26 на 27 квітня 2023 року, у селі Розвадів Стрийського району Львівської області стався провал, у який потрапили місцевий священник та його дружина, зазнали травм та потребували госпіталізації. За цим фактом порушене кримінальне провадження», – повідомив доцент кафедри екологічної та інженерної геології і гідрології ЛНУ імені Івана Франка Василь Дяків на сторінці кафедри у Facebook.

У поліції Львівщини підтвердили ZAXID.NET інформацію про двох постраждалих внаслідок зсуву ґрунту. За цим фактом поліція проводить перевірку.

Місцеві мешканці розповідають, що інцидент трапився, коли священик з їмостю верталися з городу. Поблизу хати жінка раптово провалилася у землю на глибину близько півтора метра, а згодом і священик, який кинувся її витягати. У результаті обох госпіталізували до лікарні. Попередньо відомо, що священик перебуває у важкому стані.

ZAXID.NET не вдалося отримати коментар з приводу трагічного інциденту у голови Розвадівської громади Романа Сидора, він на дзвінки не відповідав.

Нинішній провал, на думку науковця Василя Дяківа, ймовірно, є проявом грязевого вулканізму понад двохмісячної давності, коли насичені газами підземні води розмивали ґрунтовий масив, що спричинило утворення підземної порожнини, яка зараз обвалилася. Василь Дяків припускає, що таких підземних порожнин може бути більше, і вони обвалюватимуться з часом.

Науковець зауважив, що після виникнення надзвичайної ситуації в селі компанія «Горизонти» ліквідувала лише видимі наслідки руйнувань, а органи державної влади не ініціювали проведення необхідних геологічних досліджень для з'ясування причин того, що сталося.

«Якщо такі дослідження не будуть проведені, не будуть з'ясовані причини того, що сталося, не будуть виявлені потенційно небезпечні ще не провалені підземні порожними, то повторення подій, які сталися 4 липня 2023 року може бути цілком реальним», – зауважує Василь Дяків.

Нагадаємо, через розвідувальне буріння газової свердловини наприкінці квітня в селі Розвадів відбувся витік газу, у результаті утворилися гейзери та провалля, а в криницях забурлила вода. Постраждали 22 господарства, там були пошкоджені будівлі, криниці та городи. Після цього бурова компанія «Горизонти», яка належить Зіновію Козицькому, батькові голови Львівської ОВА Максима Козицького, зупинила всі роботи та пообіцяла ліквідувати всі наслідки та компенсувати збитки власним коштом.