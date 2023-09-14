Спецоперація тримала понад дві години

У Тернополі через чоловіка, який у власній квартирі розлив кислоту, рятувальники та поліцейські евакуювали мешканців усього під'їзду. Надзвичайна ситуація трапилася вранці о 6:00 14 вересня на вул. Любомира Гузара. Тернополянин після того, як посварився з матір'ю, порізав собі горло, а потім зачинився в кімнаті і розлив кислоту, повідомили в поліції Тернопільщини.

Про надзвичайну ситуацію правоохоронців сповістила родичка хулігана. Жінка розповіла, що син поводиться агресивно і погрожує побити її та інших родичів, які проживають з ними у квартирі. В поліції ZAXID.NET розповіли, що хуліганом виявився 34-річний тернополянин.

«Правоохоронці прибули до будинку, і вже на місці тернополянка додала, що її син говорить нерозбірливі речі, наніс собі ножові поранення та зачинився в кімнаті. Чоловік на зауваження поліцейських не реагував та погрожував застосувати зброю. Правоохоронці викликали на підмогу спецпризначенців, медиків, рятувальників. До їх приїзду проводили перемовини з хуліганом, однак двері він так і не відчинив», –повідомили в поліції Тернопільщини.

Спецпризначенці за згоди господині вибили двері до кімнати, де забарикадувався чоловік. У приміщенні виникло задимлення. За попередніми даними, через кислоту, яку правопорушник розлив навмисно в квартирі.

Рятувальники спочатку ліквідували задимлення в квартирі, а потім винесли пошкоджені речі та килим на вулицю, аби знезаразити кислоту. Щоб жителі прилеглих квартир не отруїлися випарами небезпечної речовини, то їх заздалегідь евакуювали з будинку. Хулігана в супроводі правоохоронці доправили до лікарні.

З місця події поліцейські вилучили предмет, схожий на гвинтівку, два ножі, невідомі рідкі речовини у трьох каністрах та пробірках. В поліції додали ZAXID.NET, що за факт хуліганських дій чоловіка внесли в ЄРДР за вдома статтями – ч. 1 ст. 342 (Опір поліцейським) та ч. 1 ст. 320 КК України (Порушення встановлених правил обігу небезпечних речовин та їх аналогів). Тернополянину загрожує штраф до 34 тис. грн або ж ув'язнення на строк до трьох років.