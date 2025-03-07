На місці об'єкту досі працюють пожежники

У Тернополі після російської атаки ракетами та безпілотником, яка відбулася вночі 7 березня, для підприємств та непобутових споживачів припинили подачу газу. В міській раді зазначили, що також можливі перебої з постачанням опалення та гарячої води в квартири. Наразі подачу тепла побутовим споживачам не припиняли.

Вранці 7 березня міський голова Тернополя Сергій Надал зазначив, що працівники облгазу відключили від подачі газу непобутових споживачів.

«Нічна атака пошкодила критичний промисловий об'єкт Тернопільщини. Облгаз відключив непобутових споживачів через падіння тиску в мережах. Можливі обмеження з подачею гарячої води та централізованого опалення, якщо тиск не відновиться», – йдеться в повідомленні міського голови.

Перебоїв з теплопостачанням і з гарячою водою поки немає, про це повідомляють в комунальному підприємстві «Тернопільтеплокомуненерго».

«Гарячу воду у Тернополі подаємо за графіком, від 16.00, і це не пов’язане з нічною ворожою атакою на Тернопільщині. Щодо опалення – через сприятливі погодні умови і температуру повітря понад 10 градусів, його подають на мінімальному рівні. Тому тернополяни навряд чи відчують зміни», – повідомив «20 хвилин» директор КП «Тернопільтеплокомуненерго» Андрій Чумак.

За повідомленням АТ «Тернопільобленерго» станом на ранок 7 березня електричні мережі працюють у штатному режимі. Усі споживачі міста та області забезпечені електропостачанням. Додамо, що в соціальних мережах тернополяни повідомляли про зникнення електрики в різних частинах міста. «Інформація, поширена в окремих засобах масової інформації щодо відсутності електроенергії у частини споживачів міста Тернополя після нічних ракетних обстрілів, не відповідає дійсності», – додали в АТ «Тернопільобленерго».