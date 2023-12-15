Олексндр Устенко був обраний депутатом з 2002 по 2005 рік

У Тернополі на 93 році помер колишній ректор Західноукраїнського національного університету, народний депутат 4-ого скликання Олександр Устенко. Про смерть екс-очільника вищого навчального закладу повідомляють у соцмережах його студенти та колеги.

Олександр Устенко очолював вищий навчальний заклад з 1984 року. Тоді Західноукраїнський національний університет мав назву Тернопільської академії народного господарства. Після нього керівником закладу став інший науковець – Андрій Крисоватий.

«Його останніми словами були “життя згасає в мені”. Згасають зірки. Але вони ще світять дуже довго. Олександр Устенко, спасибі за усе, вчителю», – відзначив науковець Михайло Лучко.

На сайті ЗУНУ колектив вищого навчального закладу висловив співчуття. «Перестало битися серце Олександра Устенка – багатолітнього ректора нашого університету, людини, яка уособлювала собою цілу епоху», – йдеться в повідомленні.

Прощання з Олександром Устенком відбудеться о 19:00 15 грудня 2023 року за адресою: вул. Микулинецька, 27, Дім печалі. Чин похорону – об 11:00 16 грудня 2023 року.

Олександр Устенко народився 17 жовтня 1930 року у Вінниці. Мав науковий ступінь кандидат економічних наук, професора, академіка Академії інженерних наук України, Академії економічних наук України.

З квітня 1984 – ректор, з квітня 2002 – президент, голова наглядової ради Тернопільської академії народного господарства.

З квітня 2002 по березень 2005 – народний депутат України 4-го скликання, обраний по виборчому округу № 164 Тернопільської області. Працював в фракції Блоку «Наша Україна». Голова підкомітету по фаховій освіті Комітету Верховної Ради України по науці та освіті.