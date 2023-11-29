Діяч був головою всеукраїнського товариства 22 роки

У Тернополі 29 листопада помер відомий український діяч, голова Всеукраїнського товариства «Лемківщина» Олександр Венгринович. Йому було 84 роки. Олександр Венгринович очолював обласне товариство лемків з 2000 року, а всеукраїнське – з 2001 року. Він був організатором щорічного міжнародного фестивалю лемківської культури «Дзвони Лемківщини».

Олександр Венгринович помер у своїй домівці в Тернополі. Про його смерть повідомив на своїй сторінці в Facebook його син Юрій Венгринович.

«Сьогодні ми з братами стали сиротами. Вже майже 9 років, як пішла до Бозі наша матуся, а сьогодні відійшов у вічність наш Татусь, няньо для всіх лемків! Для мене він був не тільки татом, але і найкращим другом», – зазначається в дописі.

Олександр Венгринович народився 23 листопада 1939 в українському місті Криниця на Лемківщині, Ново-Санчівського повіту Краківського воєводства (теперішня територія Республіки Польща). Восени 1945 внаслідок сталінської операції з депортації «Вісла» разом з батьками, сестрою і братом опинився в Монастириськах Тернопільської області, де проживав до 1977 року.

В районному центрі закінчив середню школу. Після того втупив і закінчив Чернівецький будівельний технікум, а далі – Тернопільський педагогічний інститут. Разом з родиною був постійний членом обласного товариства «Лемківщина». В 1994 році Олександра Венгриновича обрали головою Тернопільського обласного товариства. У 2000 році він повторно став керівником організації. Член президії Світової федерації українських лемківських об'єднань. Організатор обласних, крайових і всеукраїнських фестивалів лемківської культури на Тернопільщині. Від 2001 року — голова Всеукраїнського товариства «Лемківщина».

Олександр Венгринович був багаторічним організатором міжнародного фестивалю лемківської культури «Дзвони Лемківщини». Виховував трьох синів і п’ятеро внуків.

Додамо, що лемки – це етнографічна група карпатських русинів що мешкає або походить із Лемківщини, розташованої в карпатських Бескидах на території сучасних України, Польщі та Словаччини. Загальна кількість лемків становить близько 700 тис. осіб, з них: 350 тис. в Україні, 150 тис. у Північній Америці, по 100 тис. у Польщі та Словаччині та у країнах колишньої Югославії – приблизно 50 тисяч людей.