Рятувальники безпечні місця для купання обгородили буйками

У Тернополі з 10 червня на двох пляжах розпочнеться купальний сезон. Фахівці Держпродспоживслужби Тернопільщини відібрали зразки ґрунту та води у відпочинковій зоні і порушень не знайшли. Рятувальники безпечні місця для купання обгородили буйками.

З 10 червня у Тернополі офіційно стартує купальний сезон на відпочинково-прогулянковій зоні «Циганка», що розташована на вул. Білецькій та рекреаційно-відпочинковій зоні «Дальній пляж», що на вул. Чумацькій. В Тернопільській міській раді повідомили ZAXID.NET, що для того, щоб убезпечити відпочиваючих працівники ДСНС на прохання відгородили безпечну зону для купання буйками.

Також комунальне підприємство «Об’єднання парків культури і відпочинку» звернулося до обласного управління Держпродспоживслужби, щоб перевірити пісок, ґрунт та воду на двох пляжах. Фахівці відібрали проби для проведення дослідження на хіміко-бактеріологічні показники, за їх результатами відхилень не виявлено.

До 10 червня також проходять навчання матроси-рятувальники, які будуть працювати на відпочинкових зонах. Наразі працівники завершують курси на базі аварійно-рятувального загону спеціального призначення.

Додамо, що в Тернопільській області є лише два офіційні місця для купання, де регулярно проводяться дослідження проб води та піску. Це пляж «Циганка» та «Дальній пляж», які розташовані в акваторії Тернопільського ставу. У міській раді також зазначили, що купальний сезон в Тернополі планують завершити 15 вересня 2024 року.