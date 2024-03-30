Станом на 15:30 триває ліквідація пожежі

У суботу, 30 березня, у центрі київської Білої Церкви прогримів вибух у квартирі однієї з місцевих багатоповерхівок. Вибух зруйнував залізобетонне перекриття будинку та трьох поверхах, внаслідок інциденту загинуло двоє людей, повідомили у прес-службі ДСНС.

Вибух стався приблизно о 14:55 на Грузинському провулку, розташованому у центральній частині Білої Церкви. Вибух невстановленого предмета прогримів на третьому поверсі житлової багатоповерхівки, зайнялася пожежа.

«По прибуттю встановлено, внаслідок вибуху зруйновано 1 балкон на третьому поверсі повністю та першому частково. Горить квартира на третьому та четвертому поверхах. Під час розвідки встановлено, що від другого до п’ятого поверху сталася руйнація залізобетонного перекриття», – повідомили у прес-службі ДСНС.

Крім того, на другому поверсі рятувальники виявили тіло загиблої жінки. Чи є внаслідок вибуху ще постраждалі, у прес-службі ДСНС не уточнили. На четвертому поверсі будинку вдалося врятувати восьмирічну дитину.

Приблизно о 15:30 пожежу від вибуху вдалося локалізувати. До ліквідації наслідків інциденту залучені 33 рятувальники та дев’ять одиниць техніки.

Пізніше у прес-службі ДСНС повідомили про те, що збільшилася кількість жертв вибуху. «Станом на 19:45 кількість загиблих внаслідок вибуху невідомого предмету збільшилася до двох (на третьому поверсі будинку виявлено фрагменти тіла)», – повідомили у ДСНС.

Наразі невідомо, що саме вибухнуло у квартирі в багатоповерхівці.

Нагадаємо, 11 березня вибух газу зруйнував одноповерхову будівлю в селі на Стрийщині. 90-річну господиню будинку госпіталізували з опіками.