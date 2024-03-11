Будівля зруйнована повністю через вибух газу

У селі Братківці на Стрийщині стався вибух газу в літній кухні, внаслідок якого будівля повністю зруйнована. 90-річну господиню з опіками доставили в лікарню.

Як повідомили у ДСНС Львівщини, вибух газу стався 11 березня о 17:43 в одноповерховій цегляній будівлі розміром 15 х 8 м на вул. Бойка. Подальшої пожежі не було, однак вибухова хвиля зруйнувала приміщення.

«На момент вибуху в будівлі перебувала власниця, 1934 року народження, яка отримала опіки І-ІІ ступеня голови. Літню жінку в стані середньої важкості госпіталізували у Стрийську центральну районну лікарню», – повідомили у ДСНС.

Постраждалу жінку шпиталізували (фото ДСНС)

Причини та обставини події встановлюють слідчі.