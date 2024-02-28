Пожежники швидко загасили загорання домашніх речей

У середу, 28 лютого, в одному з мікрорайонів Калуша загорілася літня кухня. На пожежі рятувальники виявили тіло 67-річного господаря споруди, на місці події працюють правоохоронці.

Як зазначили в Головному управлінні ДСНС України у Закарпатській області, повідомлення про пожежу в Калуші надійшло на 101 о 10:45.

«Прибувши до місця виклику, вогнеборці оперативно ліквідували пожежу речей домашнього вжитку. Під час гасіння вогню, в одній із кімнат житлового будинку, рятувальниками було виявлено тіло власника 1957 р.н», – інформують у ДСНС.

На місці події працюють правоохоронці, які встановлюють причину виникнення пожежі.