Знак пішохідного переходу "натякає", що поруч розташований ляльковий театр

У центральній частині Львова з'явилися нові дорожні знаки. Зокрема знак біля оперного театру імітує скульптуру Слави, що на фасаді театру, а біля храму Святого Юра встановили знак «Христос Воскрес».

Наразі не відомо, хто замінив знаки в центральній частині міста, втім ZAXID.NET удалось сконтактували з ініціаторами встановлення знаків, які побажали залишитись анонімними.

«Це для краси. Щоб в тому місті не тільки давня архітектура і вишиванка, а й щось таке знакове. Кожен у всьому бачить щось своє – у знаках теж. Ми це просто підкреслили», – розповіли ZAXID.NET автори знаків.

На перший погляд нові знаки не значно відрізняються від звичайних, однак, якщо придивитися, стає помітно, що знаки зобразили так, аби вони нагадували про визначні об'єкти у Львові.

Зокрема на пішохідному переході біля Оперного театру знак імітує скульптуру Слави, що встановлена на фасаді будівлі, біля лялькового театру пішохода на знаку перетворили на маріонетку, знак біля філармонії «одягнули» в смокінг, а біля церкви святого Юра встановили табличку з написом «Христос Воскрес».