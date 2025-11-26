Львівський студент торгував наркотичним засобом кратом

У Львові поліцейські затримали 18-річного студента вишу за зберігання та збут великих партій наркотичного чаю – кратом. У затриманого вилучили близько 10 кг наркотичного засобу, вартістю понад 100 тис. грн.

Як розповіли в середу, 26 листопада, в поліції Львівщини, 18-річний львівський студент отримував великі партії наркотичного засобу кратом, зберігав його та розфасовував на дрібні партії, які в подальшому розповсюджував за допомогою кур’єрів в межах Львова та здійснював відправлення в інші регіони України. Винагороду за свою діяльність він одержував криптовалютою.

20 листопада правоохоронці затримали наркоторговця на вул. Словацького в центрі Львова.

«З собою він мав пакунок, в якому були поліетиленові пакети із речовиною, схожою на наркотичний засіб кратом, засоби зв’язку та фасування, електронні ваги. Окрім того, під час обшуку за місцем проживання затриманого правоохоронці виявили та вилучили розфасовані пакети з наркотичним засобом кратом та інші речові докази його причетності до протиправної діяльності», – повідомили в поліції.

У студента вилучили наркотичний засіб кратом на суму понад 100 тис. грн

Загальна маса вилученого наркотичного засобу становить близько 10 кг, а орієнтовна вартість на чорному ринку – понад 100 тис. грн.

Затриманому повідомили про підозру за зберігання та збут наркотичних засобів (ч.3 ст.307 ККУ). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від дев'яти до 12 років з конфіскацією майна.