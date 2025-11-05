Михайло Рафальський поранив трьох людей пострілами з травматичного пістолета

Перемишлянський районний суд Львівської області почав розгляд справи щодо замаху на вбивство трьох людей, яке сталося 20 квітня 2025 року на території ранчо «Скарбова гора» біля Бібрки. Тоді 29-річний ветеран під дією прихотропних речовин вчинив стрілянину по людях. Зараз підозрюваний Михайло Рафальський не з’являється на судові засідання. Суд ухвалив рішення про його привід.

Подія сталася 20 квітня на території ранчо «Скарбова гора» у селі Лопушна поблизу Бібрки, власником якого є підприємець Остап Лунь. 29-річний мешканець Винників, перебуваючи в неадекватному стані, вчинив стрілянину з травматичного пістолета, поранивши 44-річну дружину власника ранчо Наталію Гром, їхнього 42-річного товариша Романа Черибу та 50-річного працівника ранчо Михайла Кандибу. Постраждалих госпіталізували з пораненнями в груди та живіт.

Стрільцем виявився уродженець Житомирщини, який проживає у Винниках, ветеран російсько-української війни Михайло Рафальський. Поліція затримала його за підозрою у замаху на вбивство та за зберігання наркотиків (ч.2 ст. 15 – п.1 ч. 2 ст. 115 та ч. 2 ст. 309 ККУ). Перемишлянський райсуд відпустив підозрюваного під заставу у розмірі 242 тис. грн.

У вересні почався судовий розгляд справи про стрілянину на ранчо, однак підозрюваний Михайло Рафальський на засідання не з’являється. 30 вересня суд на прохання прокурора ухвалив рішення про примусовий привід обвинуваченого.

Чергове засідання у справі заплановане на 6 листопада. У середу, 5 листопада, у юридичній компанії «Міллер», яка представляє інтереси потерпілих, висловили сумніви щодо того, що рішення про примусовий привід обвинуваченого буде виконано. «Суд вирішив застосувати привід. Проте ми невпевнені у тому, чи виконає поліція цю вимогу так, аби забезпечити проведення судового засідання», – сказано у дописі юридичної компанії.

Юристи переконані, що досвід військової служби винуватця злочину не може бути індульгенцією від покарання. За інформацією адвокатів, на момент вчинення стрілянини колишній військовий перебував під дією психотропних речовин (псилоцибінових грибів).

«Ми наголошуємо: повагу до служби не можна плутати з безкарністю – кожен, хто вчиняє насильство, має нести відповідальність, незалежно від минулих заслуг», – вважають адвокати.

Що цікаво, підозрюваний працював у війську психологом. «Окремо чутливою стороною цієї справи є те, що обвинувачений, ймовірно, продовжує працювати з людьми як “психолог”, не маючи профільної освіти. Людина, яка вже проявила агресію під дією наркотиків, і нині уникає суду, не може мати доступу до вразливих людей, бо це – потенційний ризик для них», – зазначається в дописі компанії «Міллер».

За даними судового реєстру, Михайла Рафальського притягували до адміністративної відповідальності за їзду без водійських прав та під дією наркотиків. Уже після стрілянини на ранчо в травні цього року поліцейські повторно зупинили Михайла Рафальського за кермом Mercedes-Benz C 300 на трасі Львів – Тернопіль під дією наркотиків та без водійських прав. Пустомитівський суд призначив йому покарання 40800 грн штрафу та позбавив права керування на п’ять років.

За інформацією YouControl, Михайло Рафальский зареєстрований як ФОП, що займається неспеціалізованою оптовою торгілею. Також він є співзасновником громадської організації «Фонд імені Дмитра Рафальського» (зареєстрована 2,5 року тому в Ірпіні) та власником зареєстрованого менше двох років тому у Львові ТОВ «Пантеон міжнародний», що займається оптовою торгівлею побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення.

ZAXID.NET наразі не вдалося отримати телефонний коментар підозрюваного щодо того, чому він не з’являється на суди. Власник ранчо «Скарбова гора», де сталася стрілянина, Остап Лунь від коментарів відмовився.