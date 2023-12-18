У Тернополі горить «Будинок правосуддя», що розташований на вулиці Князя Острозького в центрі міста. Очевидці повідомили про сильний вибух, а після того почалася пожежа. На місце прибули рятувальники, поліція загородила територію навколо суду. Також перегороджена дорога біля обласної філармонії.

Вибух очевидці чули приблизно о 21:30, а після того помітили на 9 поверсі загоряння в одному із кабінетів. В будинку розташовано два суди – Господарський та Адміністративний суд Тернопільщини. Про загоряння в ДСНС повідомили очевидці.

Наразі на місці вже працюють рятувальники. До «Будинку правосуддя» приїхало 4 великі пожежні автоцистерни та рятувальні машини. Пожежники за допомогою пожежної автодрабини дісталися до 9 поверху і з вікна заливають полум’я. Також з приміщення помітно сильний дим.

«Повідомлення про вибух та пожежу на верхньому поверсі “Будинку правосуддя” по вул. Острозького, 14а на “Службу порятунку”. По підвищеному номеру виклику до місця події направлено пожежні підрозділи», – повідомив ZAXID.NET речник ДСНС Тернопільщини Сергій Данілін.

Площа пожежі склала 3 квадратних метрів. Станом на 22:30 пожежникам вдалося ліквідувати загоряння. На місці працювала слідчо-оперативна група поліції, яка встановлювала причину та наслідки пожежі.

«Загоряння трапилося в кабінеті завгоспа Адміністративного суду. Попередня причина – це загорівся холодильник. Від високої температури з сильним звуком тріснули вікна і тому людям здалося, що щось вибухнуло», – розповів ZAXID.NET речник поліції Тернопільщини Сергій Крета.

На місце виїжджали вибухотехніки управління поліції, які обстежили приміщення, яке горіло, і навколишні. Слідів вибухівки не знайшли. Факт пожежі також внесли в ЄРДР, наразі триває розслідування.