Одного дорослого та трьох дітей рятувальники спускали по пожежній драбині

У Тернополі увечері 18 грудня трапилася пожежа в одній із квартир в багатоквартирному будинку. Рятувальники евакуювали 20 людей, з них чотирьох довелося спускати за допомогою пожежної автодрабини. Попередньо загоряння сталося на кухні помешкання.

Про пожежу в багатоквартирному будинку на вулиці Яреми повідомили в ДСНС місцеві мешканці. Очевидці зазначили, що горить квартира на 5 поверсі. Сильний дим розповсюдився не лише по помешканні, але й по сходовій клітці, тому частина людей не змогла вийти зі своїх домівок.

«На момент прибуття рятувальників полум’я поширилось на площі 5 квадратних метрів. Вже о 17:00 пожежу вдалось ліквідувати. До гасіння залучались 9 співробітників Служби порятунку та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки», – повідомили в ДСНС Тернопільщини в понеділок, 18 грудня.

Поки одні пожежники ліквідовували вогонь на кухні квартири, інші співробітники «Служби порятунку» вивели жителів з будинку на вулицю. Загалом евакуювали 20 людей, з верхніх поверхів будинку було врятовано 12 людей, 7 з яких неповнолітні. Одного дорослого та трьох дітей виводити з приміщення довелося за допомогою сучасної пожежної автодрабини.

До будинку також викликали бригаду швидкої допомоги, медики якої допомогли потерпілим подолати стрес. Правоохоронці будуть встановлювати причини пожежі та суму матеріальних збитків.