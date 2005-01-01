У Туреччині закрили сайт знайомств для одружених

Користувачами сайту знайомств були як чоловікb, так й жінки

У Туреччині влада закрила сайт знайомств, на якому уже одружені чоловіки та жінки могли знайти собі другого партнера чи партнерку, повідомило Deutsche Welle.

Сайт evlilikci.com називав себе першим сайтом знайомств такої спеціалізації в Туреччині. Подібні пропозиції можна було знайти лише у Великобританії та Індонезії.

Клієнтами заблокованої платформи могли стати не тільки чоловіки, котрі з різних причин не розлучилися зі своїми партнерками, хоча вже не підтримують з ними жодних стосунків. Абонентами сторінки ставали й «жінки, які з різних причин не одружені, але водночас не хочуть «грішити», а також ті, «які хочуть бути разом з уже одруженим чоловіком». Опікувались власники сайту знайомств і «жінками у тяжкій життєвій ситуації, котрі інакше могли вдатися до проституції». А також – «чоловіками і жінками, які прагнуть задовольнити свої сексуальні потреби, але не хочуть «грішити».

В рубриці «Про нас» заблокованого сайту була опублікована цитата з сури Корану «Жінки». Однак відразу після того, як у ЗМІ розповіли про новий веб-сайт, у Туреччині спалахнуло обурення. Федерація жіночих організацій Туреччини негайно звернулась до прокуратури Анкари. «Платформа використовує жіноче тіло для потурання статевій дискримінації, використовуючи релігійні ритуали», – йдеться у заяві Федерації.

Хто саме стоїть за створенням платформи знайомств – невідомо. За вказівкою Служби інформації і комунікацій Туреччини ця інформація недоступна для широкого загалу.