Контрабанду довантажили у потяг вже після його оформлення для виїзду з України

У залізничному пункті пропуску «Чоп (Дружба)» прикордонники виявили партію безакцизних сигарет, які намагалися переправити пасажирським потягом до Угорщини. Сигарети закинули у потяг через вікно під час технологічного уповільнення його швидкості перед кордоном.

Як повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби 24 жовтня, контрабанду довантажили у потяг вже після його оформлення для виїзду з України. Прикордонники зупинили поїзд між станцією Чоп та кордоном з Угорщиною.

«Під час його перевірки правоохоронці виявили у двох пасажирок 1120 пачок тютюнових виробів без марки акцизного податку України. Їх закинули у потяг через вікно під час технологічного уповільнення швидкості руху на шляху прямування до кордону», – розповіли в ДПСУ.

Прикордонники повідомили Територіальне управління БЕБ в Закарпатській області про виявлення ознак кримінального правопорушення за ст. 204 ККУ (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів).