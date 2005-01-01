У Запоріжжі припинили діяльність онлайн-порностудії

Запорізькі поліцейські припинили діяльність он-лайн порностудії

Поліція Запорізької області припинила діяльність он-лайн студії, яка розповсюджувала відеопродукцію порнографічного характеру. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

Як зазначається, в суботу, 24 березня працівники Слідчого управління та Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми ГУ Нацполіції в Запорізькі області викрили діяльність студії, з якої у мережу Інтернет потрапляла відеопродукція порнографічного характеру.

Слідчі та оперативники провели санкціонований обшук в одній з квартир в Олександрівському районі Запоріжжя. Правоохоронці вилучили: два системних блоки, через які здійснювалось трансляція, дві веб-камери, мікрофони та інші речові докази.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ознаками ч.1 ст.301 (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) КК України. Наразі проводиться оперативно-розшукова робота і встановлюють усіх осіб, причетних до діяльності порно-студії.

Нагадаємо, наприкінці січня у Львові викрили бордель, який працював під виглядом студії еротичного масажу.