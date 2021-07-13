Богослужіння будуть тимчасово відбуватись у каплиці дзвіниці церкви Святого Духа

У центрі Львова УГКЦ планує відновити церкву Святого Духа, зруйновану ще під час Другої світової війни. Йдеться про ділянку на вул. Коперника, де розташована дзвіниця та будівля музею «Русалка Дністрова». Богослужіння спочатку будуть проводити у дзвіниці, а згодом планують відбудувати повністю зруйновану церкву.

Ще 29 червня митрополит Ігор Возьняк призначив львівського священика Павла Дроздяка адміністратором парафії Святого Духа на вул. Коперника, 36. Колись тут діяла церква, яку зруйнували під час Другої світової війни, у 1939 році, залишивши лише дзвіницю. Отець Павло Дроздяк розповів ZAXID.NET, що отримав місію відновити цю церкву. За його словами, зараз стартують перемовини з Львівською академією мистецтв, географічним факультетом ЛНУ та школою, яка розташована поруч, щоб створити на цій території не лише церкву, але й мистецький простір. При цьому діючий музей «Русалка Дністрова», що працює біля дзвіниці церкви, закривати не будуть.

«Ми будемо мати перемовини і не претендуємо щось в когось забрати. Ми хочемо спільно зробити цей простір: не просто храм, а також культурно-мистецький простір. Богослужіння тимчасово будуть проводитися в існуючій каплиці у дзвіниці. Але крок за кроком ми будемо рухатись до відновлення церкви», – розповів Павло Дроздяк.

За його словами, після завершення перемовин з мистецьким середовищем, церква оприлюднить більш детальний проект розвитку простору на вул. Коперника, 36. Він не виключає, що у майбутньому можна буде відбудувати зруйновану під час війни будівлю церкви Святого Духа.

Довідка:

У XVIII столітті на вул. Коперника, 36 існував монастир римо-католицького ордену домініканок. Тоді за проектом Мартина Урбаніка збудували барокову дзвіницюю. У 1783 році монастир віддали греко-католикам, які організували в ньому духовну семінарію. Костел був переосвячений на церкву Святого Духа. У семінарії навчався Маркіян Шашкевич та багато інших письменників та громадських діячів.

У вересні 1939 році внаслідок нальоту німецької авіації будівлі семінарії і церкви повністю зруйнувались. Від комплексу збереглася лише дзвіниця. 1987 року до споруди прибудували музейні приміщення і розмістили музей книги «Русалка Дністрова». За музеєм, на невеликій площі встановили пам'ятник з бронзи засновнику «Русалки Дністрової» Маркіяну Шашкевичу. У 2011 році дзвіницю церкви і приміщення музею відреставрували.