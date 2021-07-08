За проголосували 48 депутатів ЛМР

Депутати Львівської міської ради погодили створення культурної установи «Фонд культури Львівської громади». У четвер, 8 липня, за проголосували 48 депутатів ЛМР. Як повідомили у прес-службі ЛМР, ідея створення міського фонду культури належить середовищу культури міста.

Фонд культури громади Львова буде комунальною установою, її уповноважений орган — виконавчий комітет ЛМР. Депутати затвердили розмір статутного капіталу Фонду — 1 000 000 грн.

Проект ухвали підготувала команда Інституту стратегії культури, профільна депутатська комісія ЛМР з питань культури, молоді, спорту та зовнішніх зв'язків на основі попередніх напрацювань ІСК та культурного середовища.

«Впродовж двох років громадські діячі, представники незалежного сектору культури й громадських організацій, комунальних закладів та інституцій культури, аналітики, експерти галузі працювали над створенням Фонду культури Львова. Процес створення фонду на всіх етапах координує та адмініструє КУ «Інститут стратегії культури». Результатом цих консолідованих і тривалих зусиль є аналітичний звіт «Можливості та механізми створення міських фондів культури», який включає в себе ключові засади створення та функціонування установи, а також пропонує модель інституції, окреслює мериторичні контексти створення установи, визначає та пропонує джерела її фінансування, організаційно-правову та інституційну форми», – зазначено в повідомленні прес-служби ЛМР.

Мета та основні принципи створення Фонду культури Львівської громади:

творення модерної культури, сміливі культурні та мистецькі ідеї, задавання трендів;

розвиток культурної екосистеми, активізація взаємодії та міждисциплінарної співпраці;

культурна дипломатія міста;

промоція Львова в Україні та за кордоном;

суб’єктна та незалежна у своїй діяльності/прийнятті рішень інституція;

конкурсний підхід, незалежна й прозора система відбору ідей/проектів;

експертність в оцінюванні ідей;

урізноманітнений та спрощений доступ до фінансування для діячів культури.

Пропонуються такі джерела фінансування та можливості залучення коштів:

бюджет Львова (пропозиція: фіксована відсоткова ставка від реалізації на території міста алкоголю й тютюну);

державний бюджет;

бюджет Львівської області;

інші фонди та донорські інституції;

ендавмент (цільовий фонд, що створюється на підтримку певної справи, але за умови, що сума фонду не буде зменшуватися, а витрачатимуться лише відсотки від розміщення суми);

соціально відповідальний бізнес, меценати та спонсори;

фандрайзинг (процес залучення грошових коштів та інших ресурсів (людських, матеріальних, інформаційних тощо), необхідних для реалізації будь-якого завдання, виконання проекту або з метою діяльності організації/установи в цілому).

Надалі виконком, департамент розвитку, профільна комісія ЛМР та ІСК мають розробити і затвердити статут та структуру майбутньої установи, порядок формування її наглядової ради, провести конкурс на керівника. Також буде розроблено проект звернення до ВРУ, Кабміну й Міністерства культури та інформаційної політики щодо напрацювання ЗУ «Про діяльність муніципальних фондів культури».

До слова, ідея створення міського фонду культури зафіксована у Стратегії розвитку культури Львова 2025. Детальніше про фонд за посиланням.