АЕС «Пакш-2» будує російська корпорація «Росатом»

Угорський уряд підписав двосторонню угоду з Білоруссю про допомогу в будівництві угорської атомної електростанції «Пакш-2», яку будує російська корпорація «Росатом». Про це повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто у Мінську в середу, 29 травня, пише Reuters.

«Велике значення має підписана тут сьогодні угода про співпрацю в галузі ядерної енергетики, яка дозволяє нам використовувати досвід Білорусі, отриманий при будівництві реакторів з аналогічною технологією», – заявив Сіярто.

Угорський політик не розповів деталей про те, як саме Білорусь допомагатиме.

Міністр закордонних справ Угорщини також розкритикував пропозицію деяких країн НАТО направити своїх військових в Україну для підготовки українських солдатів.

«Мене обурюють заяви про те, що країни ЄС, НАТО посилають військових в Україну», – сказав угорський міністр.

Додамо, що АЕС «Пакш-2» є єдиною атомною електростанцією в Угорщині, яка працює і виробляє понад 42% всієї електроенергії. Вона розташована за 100 км від Будапешта й за 5 км від міста Пакш. Станція побудована за радянським проектом, всі 4 реактори типу ВВЕР-440.

Ще у 2014 році прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан домовився з президентом Росії Владіміром Путіним про будівництво нових енергоблоків. Проект вартістю 12,5 мільярда євро зазнав тривалих затримок, попри те, що ядерна енергетика не підпадає під санкції Європейського Союзу проти Росії, запроваджені через війну проти України. Уряд Угорщини сподівається, що два нових блоки запустять в експлуатацію на початку 2030-х років. Росіяни надали кредит на понад 10 млрд євро, який покриває понад 80; витрат будівництва.

14 листопада минулого року Угорщина, яка блокує фінансову допомогу Україні в розмірі 50 млрд євро від Євросоюзу і виступає проти надання нашій країні військової допомоги для захисту від Росії, домовилася з РФ про будівництво атомної електростанції (АЕС) «Пакш II».