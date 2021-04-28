Посольство України у Лондоні нагадало Reuters про окупацію Росією Криму після того, як агентство опублікувало у твітері відеоролик про костюмований бал на півострові.

На відео, яке оприлюднило Reuters, відсутні будь-які позначки щодо його авторства. Вказано лише, що воно було зроблене у селі Терновка, яке розташоване в одному з районів Севастополя.

«Шановне Reuters, ваше ім’я виглядає не дуже добре на російській пропаганді. Крим – це Україна, і був незаконно окупований під час попереднього «весняного костюмованого балу» сумнозвісними російськими «зеленими чоловічками», – заявили у посольстві України.

Нагадаємо, Росія окупувала Крим наприкінці лютого 2014 року. 16 березня окупанти влаштували на півострові так званий референдум, за результатами якого більшість кримчан нібито підтримали його «приєднання» до Росії. При цьому на референдумі не було незалежних спостерігачів.

17 березня президент Росії Володимир Путін визнав Крим «незалежною і суверенною державою», а 18 березня на прохання кримських парламентаріїв «включив» його до складу Російської Федерації.

Ані самого «референдуму», ані так званого приєднання Криму до Росії, світова спільнота не визнала. Тому Крим та Севастополь вважаються тимчасово окупованою територією України.