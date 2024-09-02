Хорватська система розмінування довела свою ефективність у бойових умовах

Хорватія подарувала Україні сертифікат на роботизовану систему розмінування DOK-ING MV-4. Це сталось під час міжнародної конференції «Globsec Forum», яка проходить у чеській Празі. Про це у понеділок, 2 вересня, повідомив «Укрінформ».

Сертифікат українським представникам передали віцепрем'єр-міністр і міністр оборони Хорватії Іван Анушич, а також керівники компанії-виробника. Іван Анушич зауважив, що внаслідок російського мінного терору в Україні заміновано близько 26% територій, а процес розмінування потребує багато часу та є дороговартісним.

«Розмінування – величезне завдання, і міжнародна підтримка тут дуже потрібна. Україна не одна, ми будемо працювати разом стільки, скільки треба», – наголосив політик.

DOK-ING MV-4 – легкий роботизований комплекс для розмінування, який переміщується за допомогою вантажівки, літака або гелікоптера або стандартного контейнера 20′ GP.

Обладнання, встановлюване в передній частині машини: протимінна фреза, протимінний плуг, сегментний коток, бульдозерний відвал, затискач для руйнування перешкод. Обладнання, встановлюване в задній частині: ківш для переміщення ґрунту, вилковий навантажувач, кран-маніпулятор.

Як зазначає «Мілітарний», MV-4 довела свою ефективність в реальних бойових умовах. За допомогою цієї системи здійснюють механічну підготовку ґрунту та розмінування, механічний огляд та очищення території, пошук закопаних предметів тощо.

Раніше ZAXID.NET повідомляв, що посольство США в Україні оголосило про передачу чотирьох платформ для розмінування GCS-100.