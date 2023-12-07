VAMPIRE – зенітний ракетний комплекс виробництва американської компанії L3Harris, що призначений для боротьби з БПЛА

Уряд США до кінця цього року поставить Збройним силам України пакет військової допомоги, до якого увійде партія комплексів протидії безпілотникам VAMPIRE. Про це йдеться у повідомленні Командування Військово-Морських сил США.

Очікується, що Україна отримає 14 систем VAMPIRE. Вони будуть використовуватися для боротьби із російськими дронами. У ВМС зазначили, що Штати вже передали ЗСУ чотири такі системи лише за шість місяців, «використовуючи інноваційну стратегію укладання контрактів».

«Перші повідомлення вказують на те, що ця система озброєння безпосередньо впливає на поточні українські військові дії», – заявив керівник програми зі створення VAMPIRE Алекс Дутко.

VAMPIRE (акр. від англ. Vehicle-Agnostic Modular Palletized ISR Rocket Equipment) – зенітний ракетний комплекс виробництва американської компанії L3Harris, що призначений для боротьби з БПЛА.

Портативний комплекс можна встановити на більшість транспортних засобів із вантажним кузовом (наприклад, на позашляховик) для запуску недорогих ракет APKWS або інших боєприпасів з лазерним наведенням. Система є самостійною і може бути встановлена на будь-який наземний транспорт за кілька годин.

Ракети APKWS — це перероблення конструкції некерованих ракет Hydra 70 із комплектом лазерного наведення для перетворення їх на високоточні боєприпаси. APKWS використовує технологію напівактивного лазерного самонаведення з розподіленою апертурою (DASALS). Безконтактний підривник дозволяє йому ефективно перехоплювати БПЛА. Лазерне наведення ракети, яке активується під час запуску, не вимагає прицілювання до цілі перед запуском.

Вперше про майбутню передачу таких комплексів стало відомо в серпні 2022 року, з того часу виробником L3Harris проводились роботи з тестування та сертифікації, а вже в січні 2023 року компанія оголосила про отримання контракту на виготовлення 14 комплексів VAMPIRE для боротьби з БПЛА, постачання 4 з яких планувалось до середини 2023 та решти до кінця того року.