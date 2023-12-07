Серед запрошеної Україною техніки є винищувачі F-18 Hornet

Україна запросила у США винищувачі американського виробництва F-18 Hornet. У списку, переданому під час закритого засідання на конференції у Вашингтоні 6 грудня, також є літак F-16, гелікоптери Apache і Black Hawk та інше озброєння, повідомило у четвер, 7 грудня, Reuters, яке отримало у розпорядження документ.

«Вичерпний список включав зброю, яку Україна вже має на складі, як-от танки Abrams і 155-мм артилерію, а також деяку зброю, таку як F-16, безпілотники та ракети великої дальності ATACMS, які Україна просила в минулому», – повідомили журналісти.

Водночас у запиті щодо допомоги з’явилося таке озброєння:

винищувачі F-18 Hornet;

гелікоптери AH-64 Apache;

вертольоти UH-60 Black Hawk;

три типи безпілотників General Atomics (один із них – MQ-9B Sky Guardian);

система ППО THAAD;

транспортні літаки C-17 Globemaster і C-130 Super Hercules.

Нагадаємо, напередодні Сенат США заблокував винесення на голосування законопроект про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню на суму близько 106 млрд доларів. 61 млрд з цієї суми мав піти на допомогу Україні. Президент США Джо Байден назвав відмову Республіканської партії підтримати в Конгресі цей законопроект «політичним шантажем».