Україна передала ООН звернення Меджлісу про визнання депортації кримських татар геноцидом

«Колись ми повернемося в Крим, будемо дивитися на наше Чорне море і плакати».

Постійний представник України при Організації Об'єднаних Націй Володимир Єльченко передав Генсеку ООН Антоніу Гутеррешу звернення Меджлісу кримськотатарського народу про визнання депортації кримських татар, організованої радянської владою, геноцидом. Про це йдеться в повідомленні на сторінці представництва України в ООН.

Звернення адресоване парламентам і урядам держав-членів ООН. Його поширять як офіційний документ Генасамблеї та Ради Безпеки ООН.

Постпред В.Єльченко передав Генсеку #ООН звернення Меджлісу кримськотатарського народу до парламентів та урядів держав-членів ООН "Про визнання геноциду кримськотатарського народу".



Звернення буде поширене як офіційний документ Генеральної Асамблеї та Ради Безпеки ООН. pic.twitter.com/VD6HVwYVmQ — UKR Mission to UN (@UKRinUN) 18 травня 2019 р.

В оприлюдненому документі Меджліс вказує, що визнання світовою спільнотою факту геноциду над кримськотатарським народом буде не лише відновленням історичної справедливості, а й зробить внесок для запобігання повторення таких злочинів щодо кримських татар або інших народів у майбутньому.

Нагадаємо, 18 травня в Україні та світі згадують про жертв депортації кримськотатарського народу з Криму в 1944 році.

За офіційними даними було депортовано 183,1 тис. кримських татар; за татарськими джерелами - понад 400 тис, з яких упродовж першого півтора року померло близько 46%. В операції брали участь 32 тис. працівників НКВС.

Кримським татарам давали від кількох хвилин до півгодини, щоби зібратися, потому вантажівками везли на залізничні станції. Звідти ешелонами, у наглухо зачинених товарних вагонах – до місць заслання – до Узбекистану та прилеглих районів Казахстану та Таджикистану. Невеликі групи людей потрапили до Марійської АРСР, на Урал та до Костромської області Росії. У дорозі людей годували вкрай рідко і погано, померлих ховали біля залізничного полотна, або не ховали взагалі.

Серед причин виселення влада СРСР називала дезертирство кримських татар із Червоної армії, співпрацю з нацистами та розправу над радянськими партизанами.

Уже за часів Перебудови, 14 листопада 1989 року, Верховна Рада СРСР ухвалила «Декларацію про визнання незаконними та злочинними репресивних актів проти народів, що були піддані насильницькому переселенню, і забезпечення їхніх прав», якою безперечно засудила практику насильницького переселення цілих народів як найтяжчий злочин, що суперечить основам міжнародного права. При цьому переважна більшість майна кримських татар залишилася на півострові та була конфіскована радянською державою.

Повернення кримських татар до Криму розпочалося лише наприкінці вісімдесятих років минулого століття.

12 листопада 2015 року Верховна Рада України визнала депортацію кримських татар геноцидом і проголосила 18 травня Днем пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу.

Цьогоріч 9 травня Сейм Латвії ухвалив заяву з приводу 75-ї річниці депортації кримських татар. Латиські парламентарі визнали депортацію кримськотатарського народу геноцидом. У своїй заяві Сейм також нагадав про незаконну анексію Криму Російською Федерацією у 2014 році й засудив російську політику пригнічення та насильства проти кримських татар у окупованому Криму.