Захисники потрапили в полон у 2022 році

Серед звільнених 5 лютого українських захисників – військовослужбовці із Закарпаття Володимир Гордей та Павло Матіяш. Військові потрапили в полон у 2022 році.

Першим про звільнення мешканців області повідомив голова Закарпатської ОДА Мирослав Білецький.

«Павло служив у лавах Держприкордонслужби, Володимир – у 15 окремому гірсько-штурмовому батальйоні. Ворожі тортури – позаду. Попереду – реабілітація та зустріч із рідними», – написав Мирослав Білецький у Facebook.

У четвер, 6 лютого, регіональна координаторка Офісу Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Власта Рейпаші зазначила ZAXID.NET, що йдеться про військовослужбовців Павла Матіяша і Володимира Гордея. Перший потрапив у полон під час захисту Маріуполя у квітні 2022 року, другий був у російській неволі з жовтня 2022 року.

Нагадаємо, у середу, 5 лютого, між російською та українською сторонами відбувся обмін військовополоненими, у межах якого Україна повернула 150 захисників Маріуполя, Чорнобильської АЕС, населених пунктів Донеччини та Луганщини. Серед звільнених – 22 нацгвардійці, 19 прикордонників та один поліцейський.