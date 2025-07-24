23 липня Україна та Росія провели черговий обмін військовополоненими

Під час чергового обміну полоненими у середу, 23 липня, з Росії в Україну повернули вісьмох військовослужбовців з Рівненщини. Серед звільнених бійців – поранені та важкохворі. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Коваль.

«Серед звільнених учора з полону українських воїнів є і 8 наших земляків з Рівненщини. Троє – з Рівненського району, по двоє – з Вараського та Сарненського, один – із Дубенського. Наймолодшому – 29 років, найстаршому – 55», – зазначив Олександр Коваль.

Додамо, що 23 липня Україна та Росія провели черговий етап обміну військовополоненими у межах виконання домовленостей, досягнутих під час другого раунду прямих перемовин у Стамбулі 2 червня. Додому повернулися важкохворі й тяжкопоранені захисники.