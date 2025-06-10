Україна та Росія провели перший етап обміну полоненими за формулою «всіх на всіх»

Під час чергового обміну полоненими у понеділок, 9 червня, з Росії в Україну повернули військовослужбовця Дениса Пшаву з Волині. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Рудницький.

«Серед звільнених захисників – волинянин Пшава Денис Олександрович, 2001 року народження, житель села Красностав Оваднівської тергромади. Після важкого випробування Денис повертається додому. Вітаємо воїна на рідній землі», – зазначив Іван Рудницький.

Нагадаємо, 9 червня Україна та Росія здійснили перший етап обміну військовополоненими за формулою «всіх на всіх». У межах цих обмінів до України планують повернути усіх важкопоранених та тяжкохворих військовополонених, а також бійців до 25 років.

Під час першого етапу обміну вдалося повернути молодих військових до 25 років. Переважна більшість повернутих з полону перебувала у неволі з 2022 року – вони проходили службу в ЗСУ, ДПСУ, Нацгвардії та Силах ТрО. Скількох саме захисників вдалося повернути, не уточнюється.