У ніч на 29 жовтня, о 4:00, Україна знову перейде на зимовий час – годинника потрібно буде перевести на одну годину назад. Про це повідомила прес-служба уряду.

Перехід на зимовий і літній час відбувається відповідно до постанови Кабінету Міністрів №509 від 13 травня 1996 року «Про порядок обчислення часу на території України».

Так, щорічно в останню неділю березня о 3:00 годинникова стрілка переводиться на 1 годину вперед, а в останню неділю жовтня о 4:00 – на 1 годину назад.

«Час, чинний в Україні взимку, є природним для території нашої держави, і відповідає її географічному положенню. А в період з останньої неділі березня по останню неділю жовтня запроваджується літній час із метою ефективного використання світлої частини доби», – пояснили в уряді.

Перехід на літній/зимовий час у світі здійснюють менше ста країн. Євросоюз також планує відмовитися від переведення годинників, однак цей процес відклали до 2026 року.

До слова, торік Верховна Рада не змогла прийняти закон про скасування сезонної зміни часу, який пропонував зафіксувати в Україні астрономічний (зимовий) час UTC +2 за міжнародною системою Coordinated Universal Time.