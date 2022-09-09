Навесні Playboy випустив два спецвипуски, присвячені війні в Україні

Співвласник видання «Playboy Україна» Олександр Шевченко заявив, що з січня 2023 року його вирішено закрити. Шевченко припустив, що таке рішення у головному офісі журналу прийняли через спецвипуск про війну в Україні. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«З 1.01.2023 "Playboy Україна" припинить своє існування. Рішення центрального офісу. Причину ніхто не пояснив. Говорити погано про партнерів не в моїх правилах. З РФ Playboy не пішов. З України пішов. Усі фінзобов'язання з нашого боку виконані на 100%», – прокоментував Шевченко.

При цьому він додав, що має «непереборне бажання купити всю компанію Playboy і звільнити все правління», проте для цього «бракує 20 млн доларів».

Водночас, у коментарі виданню «Страна.ua» Шевченко заявив, що пов'язує рішення центрального офісу закрити українську версію журналу зі спецвипуском про війну. Також він зазначив, що Playboy Україна після повномасштабного вторгнення завозив до нашої країни гуманітарну допомогу, але робив це без участі інших офісів, у тому числі американського.

«Думаю, реальна причина закриття "Playboy Україна" – наш неформатний випуск "Playboy війна". Так не можна було робити», – сказав він, наголосивши, що Playboy продовжує працювати в Росії, незважаючи на санкції.

Хоча, за словами Шевченка, офіційна причина закриття журналу в Україні, яку йому озвучили у центральному офісі – «переформатування у продуктову компанію, яка випускатиме футболки із символікою журналу».

Playboy – це американський чоловічий журнал, який був заснований в Чикаго в 1953 році Г'ю Гефнером і його колегами. Видання відоме своїми фотографіями оголених і напівоголених моделей (Playmates).

Журнал має також історію публікацій коротких оповідань від відомих письменників, таких як Ернест Гемінгвей, Джон Апдайк, Ян Флемінг, Сол Беллоу, Чак Паланік, Харукі Муракамі і Маргарет Етвуд.

Playboy публікує щомісячні інтерв'ю з відомими громадськими діячами, художниками, архітекторами, економістами, композиторами, диригентами, кінорежисерами, журналістами, письменниками, драматургами, релігійними діячами, політиками, спортсменами і водіями автомобілів.

На додаток до «флагманського» журналу в Сполучених Штатах також виходять спеціальні національні версії Playboy по всьому світу. Українська версія видавалась з 2005 року (у 2005–2021 – російською, з 2022 – українською мовою).