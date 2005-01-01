Українські лютерани святкуватимуть Різдво за новоюліанським календарем

Лютеранська церква в Житомирі

На новоюліанський календар вирішила перейти з 2018 року Українська Лютеранська Церква (УЦЛ). Це перший такий випадок в Україні, пише РІСУ.

Зазначається, відповідне рішення ухвалив Синод. Українські лютерани відзначатимуть Різдво 7 січня у 2018 році, адже на цю дату офіційно припадає 25 грудня за юліанським календарем, за яким досі жила Українська Лютеранська Церква (УЛЦ). Натомість наступне Різдво УЛЦ зустріне вже за новоюліанським календарем, тобто це буде 25 грудня 2018 року, а не 7 січня 2019-го.

«Ми прийняли і підтримали рішення Верховної Ради щодо офіційного святкування в Україні Різдва Господа Ісуса Христа 25 грудня. Прагнемо святкувати Різдво разом з цілим світом і, зрештою, логічно, гарно й побожно, коли спершу святкується Різдво, а вже тоді— Новий Рік, — розповідає очільник Галицької єпархії УЛЦ пастор Тарас Коковський. — Благовіщення 2018-го будемо відзначати 25 березня, відповідно до дати Різдва 25 грудня, а інші свята — за новоюліанським календарем».

Вірні УЛЦ за віровизнанням є конфесійними лютеранами, які водночас дотримуються східного обряду.

Наразі в УЛЦ є три єпархії: Галицька, Київська/Центральна і Східна, в яких діють понад 30 громад і духовних/місійних станиць.

Новоюліанський календар був розроблений сербським астрономом Мілутіном Міланковичем у 1923 р. для виправлення хиб юліанського календаря. Нині Новоюліанського календаря дотримується більшість Православних Церков світу, зокрема, Константинопольська, Александрійська, Антіохійська, Кіпрська, Болгарська, Румунська, Албанська, Православна Церква в Америці.

РІСУ зазначає, що поширена думка про те, що більшість Православних Церков дотримується юліанського календаря і святкує Різдво 7 січня, є помилковою. Тож називати дату святкування Різдва 25 грудня «католицькою» — хибно, бо вона така ж сама «православна». Так само помилковою є думка про те, що всі протестанти святкують Різдво 25 грудня.