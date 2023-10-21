Бійці бригади «Сталевий кордон» показали вміст сухпайка росіян, який вони знайшли на позиціях окупантів. Відповідне відео опублікувала у Telegram Державна прикордонна служба у суботу, 21 жовтня.

«Пані та панове, розпаковуємо російський «сухпай» після вдалої зачистки позицій на Сватівському напрямку», – ідеться у підписі до відео.

У пайку, зокрема, були паштети, каша, повидло, цукор, ложки, серветки та сірники.

Зауважимо, що раніше українські прикордонники розбили групу російських штурмовиків на одному з флангів Бахмутського напрямку.

Нагадаємо, що останніми днями, за даними Інститут вивчення війни (ISW), українська армія здобула успіхи на південь від Бахмута та на південь від Роботиного.